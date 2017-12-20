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США ввели санкции против екатеринбургского ОКБ «Новатор»
20 декабрь 2017 (11:26)
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. Министерство торговли США внесло екатеринбургское «Опытное конструкторское бюро «Новатор» (входит в концерн «Алмаз — Антей») в список компаний, с которыми должно быть ограничено сотрудничество. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального регистра США.
Как следует из документа, все операции, которые американские компании будут проводить с АО «ОКБ «Новатор», должны теперь согласовываться с властями США. Авторы списка подчеркивают, что при рассмотрении запросов в министерстве будут ориентироваться на дачу отрицательных ответов.
Ранее стало известно, что США введут новые санкции против российских предприятий ракетной отрасли. В основном это коснется оборонных предприятий.
Как следует из документа, все операции, которые американские компании будут проводить с АО «ОКБ «Новатор», должны теперь согласовываться с властями США. Авторы списка подчеркивают, что при рассмотрении запросов в министерстве будут ориентироваться на дачу отрицательных ответов.
Ранее стало известно, что США введут новые санкции против российских предприятий ракетной отрасли. В основном это коснется оборонных предприятий.
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