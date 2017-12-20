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Саакашвили записал видеообращение к Порошенко

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в соцсети открытое письмо к президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвал его добровольно уйти в отставку.



В своем посту, который он сопроводил видеообращением, Саакашвили назвал «рекордом подлости» публикацию его записки, которую он адресовал лично Порошенко. По его словам, этот жест вынудил его написать новое письмо, на сей раз открытое.



«После того, как Вы стали президентом и начали грубо нарушать законы, любая власть, которая придет после Вас, не сможет закрыть глаза на Ваши дела. Конечно же, чтобы избежать наказания, Вы пойдете на второй срок. Вот только шансов честно победить у Вас нет. Чтобы остаться при власти, Вы будете вести себя так же, как вел себя Янукович и регионалы. Вы начнете уничтожать политических оппонентов, готовых бросить Вам вызов, попытаться сфальсифицировать выборы, а когда этого не выйдет, прикажете силовикам душить протесты», — выразил уверенность Саакашвили.

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