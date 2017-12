Дайджест

Ученые обнаружили окаменелости возрастом 3,5 млрд лет

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Висконсинского университета в Мэдисоне обнаружили самые древние из известных на настоящий момент окаменелостей, возраст которых достигает 3,5 млрд лет. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.



Исследователи обнаружили микроокаменелости, которые не видны невооруженным глазом, на образцах породы сланцевых отложений Апекс в западной части Австралии. Здесь залегают древние отложения, которые не подвергались геологическим изменениям и хорошо сохранились. Микроокаменелости впервые были описаны в 1993 году, однако ряд ученых считал, что они являются минералами, а не следами биологических организмов.



Биологи использовали метод, называемый масс-спектрометрией вторичных ионов, который применяется для анализа состава твердых тел. Это позволило оценить содержание в образцах пород изотопов углерода (углерод-11 и углерод-12), по соотношению которых можно определить различные органические вещества. Оказалось, что микроокаменелости в действительности являются следами живых существ.

