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В России продлили расследование дела о крушении Ту-154 в районе Сочи
20 декабрь 2017 (10:40)
Расследование дела о крушении военно-транспортного самолета Министерства обороны России Ту-154 25 декабря 2016 года будет продлено. Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Следствие по уголовному делу о катастрофе Ту-154 в районе Сочи, возбужденное 25 декабря 2016 года, планируется продлить еще на несколько месяцев», — заявил он.
Источник сообщил, что неоднократные продления связаны с необходимостью проведения дополнительных следственных действий и сбора исчерпывающих доказательств по уголовному делу.
«Вполне возможно, что это — не последнее продление срока следствия в связи с тем, что сейчас проводится сложная экспертиза, завершить которую в короткие сроки не представляется возможным», — указал собеседник агентства.
«Следствие по уголовному делу о катастрофе Ту-154 в районе Сочи, возбужденное 25 декабря 2016 года, планируется продлить еще на несколько месяцев», — заявил он.
Источник сообщил, что неоднократные продления связаны с необходимостью проведения дополнительных следственных действий и сбора исчерпывающих доказательств по уголовному делу.
«Вполне возможно, что это — не последнее продление срока следствия в связи с тем, что сейчас проводится сложная экспертиза, завершить которую в короткие сроки не представляется возможным», — указал собеседник агентства.
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