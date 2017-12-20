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США увеличили добычу сланцевой нефти

Добыча сланцевой нефти на семи главных месторождениях США в первом месяце 2018 года увеличится на 94 тыс. баррелей в день. Об этом свидетельствует прогноз министерства энергетики страны, передает CNBC.



Общий объем добычи достигнет 6,4 млн баррелей в сутки. По сравнению с минувшим январем рост составит 1,2 млн бочек в день. Большая часть роста приходит на Пермский бассейн в Техасе и Нью-Мексико.



Общий показатель нефтедобычи в США, согласно прогнозу Бюро энергетической информации (EIA), составит 10 млн баррелей в сутки. В этом году он достигнет 9,2 млн баррелей. Схожего мнения о росте добычи в США придерживаются и эксперты ОПЕК.

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