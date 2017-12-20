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Россия активно инвестирует средства офшорные зоны

Россия по итогам 2016 года вошла в пятерку стран — главных инвесторов в офшоры. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Российской академии народного хозяйства при президенте РФ (РАНХиГС), передает портал «Лента.ру».



Самой популярной офшорной зоной стал Кипр, куда были направлены около 30% российских прямых иностранных инвестиций. В целом российские зарубежные вложения сокращались в 2015–2016 годах, а также в первой половине 2017-го. Однако объемы российских прямых инвестиций в офшоры после падения в 2014 и 2015 годах сначала до 30,24 млрд долл. США, а затем до 9,28 млрд в 2016-м выросли — до 15,51 млрд.



В то же время из-за ужесточения регулирования офшорных предприятий с 1 января 2015 года вырос приток инвестиций из офшоров в Россию. Это произошло за счет Багамских и Бермудских островов. Как отмечается в мониторинге, эти прямые иностранные инвестиции связаны с репатриацией капитала. Тенденция по выводу из офшоров российского капитала связана с удорожанием их обслуживания, а также с введением обязательной отчетности о контролируемых иностранных компаниях в 2015 году, считают эксперты.

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