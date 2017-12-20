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В Свердловской области перед судом предстанет экс-сотрудник ФТС по обвинению во взятке
20 декабрь 2017 (10:22)
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2117. В Свердловской области перед судом предстанет экс-начальник материально-технического обеспечения ФГКУ «Поликлиника № 3 Федеральной таможенной службы». Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.
Экс-сотрудника ФТС обвиняют по статьям 290 УК РФ «Получение взятки», 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и 293 УК РФ «Халатность».
По версии следствия, в период с августа по ноябрь 2016 года обвиняемая при проведении закупок для нужд подведомственной поликлиники незаконно подписывала акты выполненных работ, а также накладные о поставке товаров. Хотя ни того, ни другого по факту выполнено не было.
«В результате ее незаконных действий ФГКУ «Поликлиника № 3 Федеральной таможенной службы» причинен ущерб на сумму около 2 млн руб. Также за совершение незаконных действий обвиняемая неоднократно незаконно получала от поставщиков денежные средства», — говорится в сообщении.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
Экс-сотрудника ФТС обвиняют по статьям 290 УК РФ «Получение взятки», 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и 293 УК РФ «Халатность».
По версии следствия, в период с августа по ноябрь 2016 года обвиняемая при проведении закупок для нужд подведомственной поликлиники незаконно подписывала акты выполненных работ, а также накладные о поставке товаров. Хотя ни того, ни другого по факту выполнено не было.
«В результате ее незаконных действий ФГКУ «Поликлиника № 3 Федеральной таможенной службы» причинен ущерб на сумму около 2 млн руб. Также за совершение незаконных действий обвиняемая неоднократно незаконно получала от поставщиков денежные средства», — говорится в сообщении.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
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