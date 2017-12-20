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Число безработных в России в ноябре 2017 года составило почти 4 млн человек
20 декабрь 2017 (09:38)
УрБК, Москва, 20.12.2017. Уровень безработицы в России в ноябре 2017 года составил 5,1%, следует из данных Росстата.
Согласно выборочному исследованию, без работы в настоящее время находятся 3,9 млн человек, которые квалифицируются как рабочая сила (речь идет о гражданах в возрасте 15-75 лет). По отношению к октябрю число безработных не изменилось.
Государственные органы службы занятости зарегистрировали в несколько раз меньшее число безработных — 700 тыс. человек.
Всего в России насчитывается 76,4 млн граждан, которые квалифицируются как рабочая сила.
Согласно выборочному исследованию, без работы в настоящее время находятся 3,9 млн человек, которые квалифицируются как рабочая сила (речь идет о гражданах в возрасте 15-75 лет). По отношению к октябрю число безработных не изменилось.
Государственные органы службы занятости зарегистрировали в несколько раз меньшее число безработных — 700 тыс. человек.
Всего в России насчитывается 76,4 млн граждан, которые квалифицируются как рабочая сила.
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