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Число безработных в России в ноябре 2017 года составило почти 4 млн человек

УрБК, Москва, 20.12.2017. Уровень безработицы в России в ноябре 2017 года составил 5,1%, следует из данных Росстата.



Согласно выборочному исследованию, без работы в настоящее время находятся 3,9 млн человек, которые квалифицируются как рабочая сила (речь идет о гражданах в возрасте 15-75 лет). По отношению к октябрю число безработных не изменилось.



Государственные органы службы занятости зарегистрировали в несколько раз меньшее число безработных — 700 тыс. человек.



Всего в России насчитывается 76,4 млн граждан, которые квалифицируются как рабочая сила.

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