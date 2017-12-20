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УБРиР расширил офисную сеть в Санкт-Петербурге до девяти отделений

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) 18 декабря открыл девятое по счету банковское отделение в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Дополнительный офис «Петровский» располагается в самом центре города по адресу: ул. Марата, 69/71, в бизнес-центре «Ренессанс Плаза».



В новом отделении частные клиенты смогут оформить кредиты, вклады и карты, совершить банковские переводы, купить и продать иностранную валюту. Для корпоративных клиентов УБРиР предлагает различные инструменты по финансированию бизнеса: от овердрафтов и лизинга до беззалоговых экспресс-кредитов. Также собственники бизнеса могут открыть в банке расчетный счет, депозит и воспользоваться другими услугами.



Физические лица будут обслуживаться с понедельника по пятницу с 09.30 до 20.00, в субботу с 11.00 до 17.00, воскресенье — выходной. Юридические лица — по будням с 09.30 до 17.30.



Руководителем нового офиса назначена Карина Сафергалеева, в активе у которой два высших образования: Высшая банковская школа и Северо-Западный технический университет. В банковской сфере — более 12 лет. Начала свою карьеру в банке «Санкт-Петербург» в 2004 году с должности менеджера по обслуживанию клиентов, в 2005 году была назначена руководителем дополнительного офиса. В декабре 2017 года Карина Сафергалеева присоединилась к команде Уральского банка реконструкции и развития.



Отметим, сейчас в Петербурге работает девять офисов УБРиР: два полноформатных отделения, три «легких» офиса для обслуживания представителей малого бизнеса и четыре отделения в формате «стрит-ритейл» для физических лиц. По данным на 19 декабря 2017 года, вся офисная сеть УБРиР насчитывает 188 отделений в 42 регионах России.



«Сейчас на банковском рынке Северо-Западного региона достаточно высокая конкуренция, но, несмотря на это, мы успешно укрепляем здесь свои позиции. За прошедший год нам удалось развить бизнес в Петербурге по всем направлениям: мы активно сотрудничаем как с крупными корпорациями и представителями малого и среднего бизнеса, так и с частными клиентами. Наша клиентская база выросла вдвое, и в этой связи открытие еще одного офиса стало для УБРиР логичным шагом», — рассказал руководитель филиала «Санкт-Петербургский» УБРиР Александр Казанский.

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