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В Каменском районе электропоезд столкнулся с автоцистерной

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. В Каменском районе накануне вечером произошло столкновение электропоезда с автоцистерной. В результате погиб один человек.



Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ЧП произошло 19 декабря 201 года около 18.30 на железнодорожном переезде автодороги Покровское — Богданович.



«В результате столкновения погиб водитель грузового автомобиля. Все обстоятельства на месте устанавливают сотрудники ГИБДД», — говорится в сообщении.



По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в автоцистерне на базе грузового автомобиля Freightliner топлива не было.



Из-за ДТП остановлен электропоезд сообщением «Каменск-Уральский — Екатеринбург». Для снятия автоцистерны с путей на место ДТП был задействован восстановительный поезд СВЖД.



«В 22.07 завершены работы по ликвидации последствий ДТП на станции Кунавино. Движение поездов восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

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