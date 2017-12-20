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В Каменском районе электропоезд столкнулся с автоцистерной
20 декабрь 2017 (09:03)
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. В Каменском районе накануне вечером произошло столкновение электропоезда с автоцистерной. В результате погиб один человек.
Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ЧП произошло 19 декабря 201 года около 18.30 на железнодорожном переезде автодороги Покровское — Богданович.
«В результате столкновения погиб водитель грузового автомобиля. Все обстоятельства на месте устанавливают сотрудники ГИБДД», — говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в автоцистерне на базе грузового автомобиля Freightliner топлива не было.
Из-за ДТП остановлен электропоезд сообщением «Каменск-Уральский — Екатеринбург». Для снятия автоцистерны с путей на место ДТП был задействован восстановительный поезд СВЖД.
«В 22.07 завершены работы по ликвидации последствий ДТП на станции Кунавино. Движение поездов восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ЧП произошло 19 декабря 201 года около 18.30 на железнодорожном переезде автодороги Покровское — Богданович.
«В результате столкновения погиб водитель грузового автомобиля. Все обстоятельства на месте устанавливают сотрудники ГИБДД», — говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в автоцистерне на базе грузового автомобиля Freightliner топлива не было.
Из-за ДТП остановлен электропоезд сообщением «Каменск-Уральский — Екатеринбург». Для снятия автоцистерны с путей на место ДТП был задействован восстановительный поезд СВЖД.
«В 22.07 завершены работы по ликвидации последствий ДТП на станции Кунавино. Движение поездов восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.
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