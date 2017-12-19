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Банк России планирует с 2018 года сократить около 5 тыс. сотрудников
19 декабрь 2017 (18:01)
УрБК, Москва, 19.12.2017. Банк России проводит тендер на оказание содействия с апреля 2018 года по ноябрь 2020 года в трудоустройстве около 5 тыс. высвобождаемых сотрудников. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на закупочную документацию ЦБ.
В годовом отчете ЦБ за 2016 год указывалось, что численность персонала Банка России в 2016 году сократилась на 8%, или на 4,7 тыс. человек и составила на начало 2017 года 54,7 тыс. человек. Таким образом, в 2018 году может быть сокращено порядка 10% сотрудников. Планы регулятора по штату на 2017 год не озвучивались.
В годовом отчете ЦБ за 2016 год указывалось, что численность персонала Банка России в 2016 году сократилась на 8%, или на 4,7 тыс. человек и составила на начало 2017 года 54,7 тыс. человек. Таким образом, в 2018 году может быть сокращено порядка 10% сотрудников. Планы регулятора по штату на 2017 год не озвучивались.
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