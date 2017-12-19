Кризис

Более трети лесопожарной техники в Свердловской области имеет износ до 100%

В Свердловской области 35% лесопожарной техники и инвентаря имеет значительный физический износ (до 100%). Такие данные приводит по результатам проверки Счетная палата РФ.



«Проверка также показала, что регионы не обеспечены техникой и оборудованием, необходимым для осуществления охраны лесов от пожаров, включая их тушение. Имеющееся оборудование и противопожарный инвентарь имеют значительный физический износ. Так, доля лесопожарной техники с износом до 100% составляет в Иркутской и Свердловской областях 35% всего парка техники, состоящего на балансе лесопожарных формирований, Республике Алтай — 40,9%, Забайкальском крае — 46%, Красноярском крае — 55%», — указано в докладе госаудитора.



Объектами проверки СП РФ стали Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), ФБУ «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана», департамент лесного хозяйства Свердловской области, министерство лесного комплекса Иркутской области.



Отметим, что министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов сегодня во время пресс-конференции в Екатеринбурге похвалил работу «Авиалесохраны» и регионального департамента лесного хозяйства.



«У нас с 2010 года крупных пожаров в Свердловской области не наблюдалось. У нас ситуация, в принципе, после 2010 года благодаря усилиям департамента лесного хозяйства и Уральской авиобазы охраны лесов находится под контролем. Благодаря инициативе губернатора сколько единиц было приобретено для деятельности данных учреждений. На сегодняшний день, в принципе, ситуация под контролем», — прокомментировал министр.



В то же время, по данным Счетной палаты, в 2017 году в Свердловской области объемы финансирования на охрану лесов от пожаров снизились по сравнению с 2015-м почти на 30%. При этом расходы регионального департамента лесного хозяйства на наземный мониторинг пожарной опасности выросли на 6,7 млн руб. при уменьшении фактического объема работ. Кроме того, департамент не ведет реестр выполненных работ и проведенных проверок.



«По данным государственной инвентаризации лесов, проводимой Рослесхозом, в проверенных регионах было отмечено низкое качество выполнения мероприятий по охране лесов от пожаров. Так, в Иркутской области в 2015 году неудовлетворительно выполнены работы на 24 из 48 обследованных лесных участках (50% от общего количества обследованных участков), в Свердловской области на 11 из 80 лесных участков (13,8%)», — говорится в докладе Счетной палаты РФ.



По результатам проверки коллегия СП направит информационные письма в правительство РФ, Минприроды и ФАС России, представления — в Рослесхоз, Министерство лесного комплекса Иркутской области; Департамент лесного хозяйства Свердловской области и ФБУ «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана», а также обращение в Генпрокуратуру.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: