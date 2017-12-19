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Компания Андрея Козицына выкупила недострой «Уралвнешторга» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. ООО «Навигатор» в ходе аукциона выкупило часть объектов незавершенного строительства ГУП Свердловской области «Внешнеэкономическое объединение «Уралвнешторг» на Октябрьской площади, 5 в Екатеринбурге.



Имущество ГУПа в рамках реализации было разделено на три лота: I очередь недостроенного делового центра, блоки А и А1; II очередь — блок Б; недостроенное здание общей площадью 1 тыс. 64,7 кв. м. со степенью готовности 5%.



В ходе аукциона ООО «Навигатор» приобрело второй и третий лот по цене, близкой к минимальной. В общей сложности покупатель заплатил около 200 млн руб. При этом полтора года назад недострой пытались продать за 577 млн руб.



Первый лот пока остается непроданным. Торги по нему завершаются 28 декабря, его цена сейчас составляет 56 млн 862 тыс. 431,93 руб.



По данным открытых источников, владельцем ООО «Навигатор» является генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын.



Комплекс зданий на Октябрьской площади продают в рамках банкротства ГУП СО «ВО Уралвнешторг». Ранее объект принадлежал другому инвестору — Уралтрансбанку, однако год назад МУГИСО вернуло здание в собственность ГУПа.



Строительство объекта началось в 1993 году, однако за 23 года завершить его так и не удалось. По некоторым данным, причиной приостановки строительства стал конфликт между инвесторами — Уралвнешторгом и Уралтрансбанком.

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