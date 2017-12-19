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Джордж Лукас возглавил рейтинг самых богатых знаменитостей США

Американский журнал Forbes составил рейтинг из десяти самых богатых знаменитостей в США. Лидером списка стал режиссер Джордж Лукас. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Состояние кинематографиста в 2017 году составило 5,5 млрд долл. США. В 2012-м Лукас продал свою компанию Lucasfilm за 4,05 млрд долл. конгломерату The Walt Disney Company вместе с правами на фантастическую сагу «Звездные войны». Лукас лидирует в списке Forbes уже не первый год, а с 2016-го его состояние увеличилось на миллиард долларов.



На второй строчке — режиссер Стивен Спилберг, снявший «Список Шиндлера» и фильмы про Индиану Джонса, с 3,6 млрд долл. На третьем месте оказалась телеведущая Опра Уинфри с состоянием 2,8 млрд.

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