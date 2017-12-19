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У авианосца Queen Elizabeth обнаружили утечку в уплотнении

У авианосца Queen Elizabeth, официально включенного 7 декабря в состав Королевских ВМС Великобритании, обнаружили утечку в уплотнении одного из механизмов. Об этом пишет газета Guardian.



«Проблема с уплотнением вала была выявлена в ходе морских испытаний Queen Elizabeth. Ее устранение запланировано в ходе стоянки в Портсмуте», — заявил изданию представитель ВМС.



Авианосец Queen Elizabeth стоимостью 3,1 млрд фунтов стерлингов (4,1 млрд долл.) впервые вышел в море 26 июня 2017 года. В 2018 году на корабле будут проводиться испытания палубных вертолетов. Затем Queen Elizabeth совершит переход к восточному побережью США, где начнутся его испытания с палубными истребителями короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.



Корабль имеет водоизмещение 65 тыс. т., его длина составляет 282,9 метра, ширина — 75 метров. На его палубе может располагаться до 40 самолетов.

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