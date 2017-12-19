Дайджест
В Аргентине начались массовые акции протеста
19 декабрь 2017 (17:48)
В результате столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими против готовящейся пенсионной реформы в столице Аргентины Буэнос-Айресе пострадали более 160 человек. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.
Отмечается, что за помощью к врачам обратились 162 человека, из них более 80 — стражи правопорядка.
Кроме того, сообщается, что полиция задержала 81 человека. Демонстранты бросали в полицейских камни, бутылки и дымовые бомбы, на что правоохранители отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями.
Отмечается, что за помощью к врачам обратились 162 человека, из них более 80 — стражи правопорядка.
Кроме того, сообщается, что полиция задержала 81 человека. Демонстранты бросали в полицейских камни, бутылки и дымовые бомбы, на что правоохранители отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями.
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