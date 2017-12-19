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В Хабаровске осудили филиппинского моряка

19 декабрь 2017 (17:48)

В Хабаровске суд вынес приговор в отношении гражданина Филиппин по делу об убийстве двух человек на судне в нейтральных водах Берингова моря, передает «Интерфакс» со ссылкой на совместный пресс-релиз Дальневосточного следственного управления на транспорте СК и региональной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел в ноябре 2016 года на рыбацком судне «Юго-Восток 3».

По данным следователей, в море трое филиппинских моряков поссорились во время застолья. Один из них выхватил нож и убил коллег.

Суд отправил злоумышленника в колонию строгого режима на 12 лет.

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