Дайджест
В Хабаровске осудили филиппинского моряка
19 декабрь 2017 (17:48)
В Хабаровске суд вынес приговор в отношении гражданина Филиппин по делу об убийстве двух человек на судне в нейтральных водах Берингова моря, передает «Интерфакс» со ссылкой на совместный пресс-релиз Дальневосточного следственного управления на транспорте СК и региональной транспортной прокуратуры.
Отмечается, что инцидент произошел в ноябре 2016 года на рыбацком судне «Юго-Восток 3».
По данным следователей, в море трое филиппинских моряков поссорились во время застолья. Один из них выхватил нож и убил коллег.
Суд отправил злоумышленника в колонию строгого режима на 12 лет.
Отмечается, что инцидент произошел в ноябре 2016 года на рыбацком судне «Юго-Восток 3».
По данным следователей, в море трое филиппинских моряков поссорились во время застолья. Один из них выхватил нож и убил коллег.
Суд отправил злоумышленника в колонию строгого режима на 12 лет.
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