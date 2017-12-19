В Екатеринбурге вышел первый номер видеогазеты «Академический — наш район»

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. В Екатеринбурге 18 декабря вышел в свет первый номер видеогазеты «Академический — наш район». Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».Выпуск посвящен трем проектам: Чемпионату мира по футболу, заявке столицы Урала на проведение ЭКСПО-2025 и строительству района Академический.Уникальный номер газеты с использованием дополненной реальности выпущен при поддержке компании «РСГ-Академическое» и генерального директора управляющей компании «Академический» Николая Смирнягина. В него интегрировано больше 20 роликов, более 30 минут видео, в том числе заявочный ролик Екатеринбурга на выставку ЭКСПО-2025, хроника строительства стадиона «Екатеринбург Арена», видео с интересными фактами об Академическом районе и о новом районе, который будет построен на ВИЗе для ЭКСПО, лучшие голы лидеров национальных сборных по футболу, попавших вместе с Россией в группу А на ЧМ-2018, съемки новогодних салютов из разных стран мира и многое другое.Видеогазета «Академический — наш район» создана с использованием разработанного в России приложения дополненной реальности «AR2017». Для того, чтобы увидеть видеоматериалы, необходимо установить бесплатное приложение «AR2017» из магазина Google Play или App Store на смартфон или планшет, запустить его и навести камеру гаджета на фотографию в газете, отмеченную специальным значком.«Технологии, использованные в нашей газете, позволяют не только рассказать, но и показать важное для читателей событие. Мы считаем, что наша газета демонстрирует перспективы печатной прессы, позволяющие совместить традиционную бумажную газету и современные видеоформаты», — рассказали в пресс-службе.Тираж газеты «Академический — наш район» составляет 50 000 экземпляров и распространяется бесплатно.