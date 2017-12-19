«Мусорная» реформа может не дать эффекта

Свердловская область ежегодно генерирует порядка 1,6 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО), со сбором, вывозом и хранением которых возникают многочисленные сложности. В 2018 году решением этих проблем должны заняться региональные операторы: по замыслу авторов новой системы обращения с отходами, они станут извлекать экономическую выгоду из переработки ТКО. Между тем эксперты сомневаются, что в отсутствие соответствующей инфраструктуры и современных технологических решений деятельность операторов окажется эффективной.Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов 19 декабря 2017 года в ходе прошедшего в Екатеринбурге круглого стола отметил, что на сегодняшний день на территории региона выявляются сотни несанкционированных свалок ТКО. Они наносят значительный вред окружающей среде и жителям области.«Проблема есть: ежегодно у нас образуется около 1,6 млн т коммунальных отходов, и хотя это менее 1% от общего объема отходов, которые накапливаются в области, именно они оказывают наибольшее воздействие на жителей. Несанкционированное или неэффективное их размещение на полигонах вблизи населенных пунктов сказывается на экологии: это и горение свалок, и возможность попадания продуктов разложения с дождевой водой в реки, в землю, и многое другое», — рассказал Николай Смирнов.Для решения данной проблемы в рамках принятых федеральных законов в ближайшее время власти региона планируют кардинально изменить систему обращения с коммунальными отходами. С 1 июля в области заработают три региональных оператора, в задачи которых будет входить вся организационная деятельность, касающаяся ТКО, причем компании должны будут сделать свою работу экономически выгодной.«Если сейчас мы извлекаем порядка 12-14% полезных компонентов из ТКО, то к 2020 году планируем увеличить эту долю до 35%, а в дальнейшем постепенно прийти к 80% извлечения. Сегодня в регионе вводится система раздельного сбора отходов населением, во дворах будут установлены от двух до семи видов контейнеров. И если в настоящее время выгоду от этого получает лишь та компания, которая вывозит наиболее ценные компоненты, то в дальнейшем региональный оператор сможет это все взять в свои руки и получать экономический эффект», — пояснил Николай Смирнов.В то же время, по словам экспертов, сегодня в регионе не хватает не только привычки населения к раздельному сбору мусора и соответствующей инфраструктуры, но и перерабатывающих предприятий, а также удовлетворяющих требованиям законодательства полигонов для хранения ТКО.«Одна из проблем — нехватка соответствующих санитарным требованиям мест размещения отходов. По данным минприроды региона, на территории области находятся 406 объектов размещения ТКО. Из них для 66% не определены хозяйствующие субъекты, которые бы отвечали за их эксплуатацию. Для 88% объектов не проведена оценка гидрогеологических условий возможности размещения отходов. Для 60% не оформлены надлежащим образом документы на землепользование. В результате в госреестр объектов размещения ТКО, с которыми будут работать региональные операторы, вошло пока только 34 объекта», — пояснил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.Что касается перерабатывающих предприятий, заместитель генерального директора ООО «Уралсотплюс» Владимир Степанов отметил, что они могут располагаться в нескольких десятках километров от мест сбора мусора. В этом случае вывоз ТКО предполагает значительные расходы на транспортировку.Кроме того, сама идея раздельного сбора мусора населением, заложенная в основу экономики регионального оператора, также вызывает сомнения экспертов.«Не вижу смысла привлекать население к раздельному сбору отходов, кроме опасных — батареек и ламп. Это превратится в хаос, причем один пакет, выброшенный не в тот бак, будет портить всю партию. Региональному оператору достанется то, что никому не нужно. В Европе эта система есть, но она вводилась 40-50 лет назад. Зачем сегодня делать такой откат? Есть современные технологии, позволяющие не сортировать мусор, и в Свердловской области сегодня можно с их помощью вовлечь в оборот до 80% ТКО. Рано или поздно отходы снова вернутся в один контейнер», — полагает директор ООО «Уралтермопласт» Андрей Сазонов.Между тем власти Свердловской области намерены решать проблемы по мере их поступления, предоставив компаниям-операторам самим разбираться с экономическими вопросами.«Чтобы начал действовать региональный оператор, нужен только компьютер и голова того, кто будет работать. Сначала компаниям необходимо создать инвестпрограмму и утвердить ее в правительстве региона. Инфраструктура будет создаваться уже на основе этой инвестпрограммы. В настоящее время, кроме центров накопления во дворах и нескольких мест, где вопросы обращения с отходами решены, у нас практически ничего нет. Но за год-полтора реально выстроить понятную систему, которая потом будет «обрастать мышцами», — пояснил Николай Смирнов.Таким образом, новая система обращения с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области заработает эффективно в лучшем случае через несколько лет. В худшем же варианте она может устареть раньше, чем будет создана полноценная инфраструктура. При этом, по оценкам свердловских властей, общая сумма затрат на «мусорную реформу» составит порядка 12-15 млрд рублей.