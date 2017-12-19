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«Атомстройкомплекс» намерен судиться с администрацией Екатеринбурга из-за брусчатки на проспекте Ленина

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. Компания «Атомстройкомплекс» намерена через суд взыскать с управления благоустройства администрации Екатеринбурга 7 млн руб. за замену брусчатки на проспекте Ленина. Об этом глава корпорации Валерий Ананьев рассказал во время пресс-конференции в Екатеринбурге.



«У нас до сих пор не приняли брусчатку на улице Ленина. Нам говорят о том, что она положена не по СНИПу. Там уже вмешалась прокуратура. Будем обращаться в суд. Мы физически не могли сделать по СНИПу, потому что старая брусчатка тоже была положена с отклонениями. Иными словами, нельзя ставить перед нами невыполнимые задачи. Это неправильно. Мы считаем, что сделали свою работу качественно. Нам всем из этой ситуации надо сделать вывод. Когда мы за что-то беремся, надо все тщательно анализировать. Это хороший урок нам всем», — рассказал Валерий Ананьев.



По его словам, общая сумма контракта на ремонт всего проспекта Ленина составляла 400 млн руб., из них 7 млн руб. — за замену брусчатки. Сейчас корпорация через суд попытается обязать управление благоустройства администрации Екатеринбурга принять работы по замене брусчатки, чтобы получить указанные 7 млн руб.

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