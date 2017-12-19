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Минстрой РФ предлагает продлить программу расселения аварийного жилья на 3-4 года
19 декабрь 2017 (16:41)
УрБК, Москва, 19.12.2017. Программа расселения аварийного жилья может продолжиться в последующие три - четыре года, Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня.
«В случае, если такое решение будет принято, вполне можно будет дальше на три — четыре года продлить деятельность Фонда ЖКХ, но эти наработки предстоит обсуждать», — сказал Михаил Мень, отметив, что ведомство готовит соответствующие предложения.
Программу переселения людей из аварийного жилья реализует Фонд содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ), расселяется аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2012 года. В большинстве регионов программу завершили в этом году.
Михаил Мень отметил, что ведомство работает над предложениями по созданию постоянного механизма переселения граждан из аварийного жилья с применением средств федерального бюджета.
«В случае, если такое решение будет принято, вполне можно будет дальше на три — четыре года продлить деятельность Фонда ЖКХ, но эти наработки предстоит обсуждать», — сказал Михаил Мень, отметив, что ведомство готовит соответствующие предложения.
Программу переселения людей из аварийного жилья реализует Фонд содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ), расселяется аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2012 года. В большинстве регионов программу завершили в этом году.
Михаил Мень отметил, что ведомство работает над предложениями по созданию постоянного механизма переселения граждан из аварийного жилья с применением средств федерального бюджета.
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