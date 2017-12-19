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В Свердловской области поголовье овец и коз в ноябре сократилось на 3,5%
19 декабрь 2017 (16:23)
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. В ноябре 2017 года поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий Свердловской области составляло 65,8 тыс. голов. По сравнению с прошлым годом показатель сократился на 3,5%, следует из данных Свердловскстата.
Поголовье крупного рогата скота за год в регионе выросло на 1,7%, до 261,2 тыс. голов на конец ноября, в том числе коров — на 4,7%, до 117,8 тыс. голов. Поголовье свиней увеличилось на 4,3%, до 353,7 тыс. голов, птиц — на 6%, до 14,1 млн.
В то же время производство скота и птицы на убой в живом весе за 11 месяцев 2017 года сократилось на 1,6% в годовом выражении. Так, за январь-ноябрь в Свердловской области было произведено 230,5 тыс. т мяса в живом весе. Производство молока выросло на 6,4%, до 663,7 тыс. т, яиц — на 3,7%, до 1 млрд 393,1 млн ед.
Поголовье крупного рогата скота за год в регионе выросло на 1,7%, до 261,2 тыс. голов на конец ноября, в том числе коров — на 4,7%, до 117,8 тыс. голов. Поголовье свиней увеличилось на 4,3%, до 353,7 тыс. голов, птиц — на 6%, до 14,1 млн.
В то же время производство скота и птицы на убой в живом весе за 11 месяцев 2017 года сократилось на 1,6% в годовом выражении. Так, за январь-ноябрь в Свердловской области было произведено 230,5 тыс. т мяса в живом весе. Производство молока выросло на 6,4%, до 663,7 тыс. т, яиц — на 3,7%, до 1 млрд 393,1 млн ед.
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