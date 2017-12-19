Приговоренная телебашня

Магнитогорская компания «Работы взрывные специальные» по заказу Инженерно-строительного центра УГМК разработала схему сноса недостроенной телебашни в Екатеринбурге. Работы по демонтажу планируют проводить в два периода: подготовительный и основной. Первый включает в себя устройство демпфирующих насыпей, ликвидацию обстройки и подготовку к взрывным работам. Второй — обрушение башни, разбор завалов с вывозом отходов. Ранее гендиректор УГМК Андрей Козицын заявлял, что все работы предполагается завершить до начала Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Многие горожане по-прежнему выступают против сноса известного долгостроя и строительства на этом месте ледовой арены.Чаще всего звучит аргумент, что Екатеринбург может потерять один из самых заметных символов города. Сама по себе железобетонная труба в своем нынешнем виде не выглядит привлекательной. Однако до последнего момента сохранялась возможность появления на базе недостроенной башни в Екатеринбурге общественно-значимого объекта.Напомним, что в 2012 году недострой перешел на баланс Свердловской области. Региональная казна заплатила за него в федеральный бюджет 500 млн руб. В 2013 году областные власти объявили конкурс проектов реконструкции недостроенной телебашни. Победителем была признана компания «НАИ БЕКАР Урал». Согласно этому архитектурному проекту, который получил название Green Hill Park, вверху на башне планировалось устроить ЗАГС и смотровую площадку, а в нижней части — гостиницы, магазины и развлекательные центры. Однако победившая компания так и не смогла найти необходимое финансирование для начала строительных работ.Когда окончательно стало известно о провале этого проекта, в Екатеринбурге стали активно обсуждать другие варианты реконструкции телебашни. В частности, компания «Эксперт-Девелопмент» предложила переформатировать недострой в самый высокий в мире сухопутный маяк, оснащенный ресторанами и выставочными комплексами. Также активно обсуждался проект размещения на базе телебашни духовных учреждений, в частности, статуи Святой Екатерины. Однако ни один из этих вариантов реконструкции не заинтересовал крупных инвесторов.22 февраля 2017 года свердловские власти выставили недостроенную телебашню на торги. Начальную цену определили в размере 652,8 млн руб., а сам аукцион назначили на 27 апреля. Наиболее предметный интерес к приобретению этого объекта имела компания «Атомстройкомплекс». Девелопер разработал проект освоения этой территории, который предполагал строительство 120 тыс. кв. м. жилья и коммерческой недвижимости. Существующий образ телебашни предлагалось оставить без радикальных изменений. В рамках реконструкции объекта авторы проекта планировали увеличить высоту башни с 220 до 361 метра (такова она по изначальному проекту) за счет установки длинного шпиля, а также оборудовать площадку обозрения площадью порядка 1 тыс. кв. м. Однако после долгих раздумий «Атомстройкомплекс» решил отказаться от приобретения недостроя. Аукцион, назначенный на конец апреля, не состоялся из-за отсутствия заявок.После этого свердловским властям поступило предложение от УГМК провести приватизацию телебашни путем организации АО «Ледовая арена», где доля областного правительства составит 40%. Вслед за этим появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет взорвана.Это решение вызывает у многих экспертов серьезную обеспокоенность. Обрушение столь крупного объекта (высота составляет 219 метров) из сверхпрочного бетона грозит «сейсимческим эффектом», от которого могут пострадать близлежащие здания: цирк, бизнес-центры, исторические сооружения, мультимедийный парк «Россия — моя история», жилые дома и даже линия метрополитена.Согласно схеме сноса телебашни, недострой взорвут с помощью технологии направленного разрушения благодаря термическому и газодинамическому воздействию. В таком случае верхняя часть башни «сложится» в нижнюю, а затем ствол упадет в сторону реки Исеть. Для падения элементов создадут демпферную подушку из земли.У магнитогорской компании «Работы взрывные специальные» есть опыт демонтажа путем взрыва элеватора мукомольного завода на набережной городского пруда Екатеринбурга. Однако снос недостроенной телебашни является более сложным проектом. Просчитать все возможные последствия такого взрыва невозможно.Кроме того, многие горожане выступают против появления на месте телебашни ледового дворца на 15 тыс. человек, где будут проходить не только спортивные, но и концертные мероприятия. Строительство нового объекта заметно увеличит нагрузку на транспортную инфраструктуру в центре города, особенно в дни проведения матчей. После проведения массовых мероприятий неизбежно появятся серьезные заторы. Ситуация усугубляется еще и тем, что вблизи телебашни невозможно построить достаточное число парковочных мест для масштабного ледового дворца.Также арена может снизить качество объектов, которые там построены или могли бы появиться в будущем, и в некотором смысле ущемит интересы тех, кто к спорту равнодушен.К слову, в большинстве развитых городов мира строительство новых крупных спортивных объектов ведется на окраинах. Это позволяет решить транспортные проблемы и сохранить качество объектов, расположенных в центре муниципалитета.Таким образом, строительство ледовой арены на месте недостроенной телебашни в Екатеринбурге не будет позитивным примером использования потенциала этой территории. В ближайшие месяцы город окончательно потеряет уникальный объект. Взамен у муниципалитета появится ледовый дворец, для строительства которого на этой площадке нет необходимой инфраструктуры.