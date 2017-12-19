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По итогам трех кварталов сборы агростраховщиков в России сократились на 57%
19 декабрь 2017 (16:02)
УрБК, Москва, 19.12.2017. По итогам трех кварталов 2017 года сборы агростраховщиков в России составили менее 3,2 млрд руб. В годовом выражении показатель сократился на 57%, сообщает пресс-служба Национального союза агростраховщиков.
В сегменте страхования с господдержкой сборы снизились на 68% — с 6,4 млрд руб. до 2 млрд руб. Сократилось и количество договоров. В целом за девять месяцев 2017 года агростраховщики заключили 56 тыс. 240 договоров — на 18,6% меньше, чем годом ранее. В сегменте страхования с господдержкой количество заключенных договоров снизилось почти на 54% — с 1441 до 664 ед.
Президент НСА Корней Биждов объясняет падение рынка агрострахования в сегменте с господдержкой изменением условий субсидирования в России.
«У нас же в конце прошлого года не только резко изменились условия субсидирования при включении расходов на страхование в «единую субсидию», но и в целом объем субсидий был снижен. Усугубила проблему неготовность нормативной базы, когда методику определения страховой стоимости опубликовали только к середине декабря. В результате объем субсидий с января по сентябрь 2017 года снизился более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 2 млрд руб. до 487 млн руб.», — говорит президент НСА Корней Биждов.
По данным ЦБ и НСА, единственные федеральные округа, в которых объем начисленной премии по агрострахованию с господдержкой в этом году вырос, — это Сибирский и Уральский. В прошлом году они занимали соответственно седьмое и восьмое места в рейтинге федеральных округов. В этом году по итогам трех кварталов СФО поднялся на четвертое место с суммой премий в 106 млн руб. (по итогам трех кварталов в 2016 году – 71 млн руб.), а УрФО — на седьмое с суммой в 7,3 млн руб. (0,6 млн руб. в 2016 году).
В сегменте страхования с господдержкой сборы снизились на 68% — с 6,4 млрд руб. до 2 млрд руб. Сократилось и количество договоров. В целом за девять месяцев 2017 года агростраховщики заключили 56 тыс. 240 договоров — на 18,6% меньше, чем годом ранее. В сегменте страхования с господдержкой количество заключенных договоров снизилось почти на 54% — с 1441 до 664 ед.
Президент НСА Корней Биждов объясняет падение рынка агрострахования в сегменте с господдержкой изменением условий субсидирования в России.
«У нас же в конце прошлого года не только резко изменились условия субсидирования при включении расходов на страхование в «единую субсидию», но и в целом объем субсидий был снижен. Усугубила проблему неготовность нормативной базы, когда методику определения страховой стоимости опубликовали только к середине декабря. В результате объем субсидий с января по сентябрь 2017 года снизился более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 2 млрд руб. до 487 млн руб.», — говорит президент НСА Корней Биждов.
По данным ЦБ и НСА, единственные федеральные округа, в которых объем начисленной премии по агрострахованию с господдержкой в этом году вырос, — это Сибирский и Уральский. В прошлом году они занимали соответственно седьмое и восьмое места в рейтинге федеральных округов. В этом году по итогам трех кварталов СФО поднялся на четвертое место с суммой премий в 106 млн руб. (по итогам трех кварталов в 2016 году – 71 млн руб.), а УрФО — на седьмое с суммой в 7,3 млн руб. (0,6 млн руб. в 2016 году).
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