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Официальный курс долл. США снизился на 8 коп., евро вырос на 8 коп.

УрБК, Москва, 19.12.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 декабря 2017 года. Курс долл. США снизился на 8 коп., до 58,61 руб., евро вырос на 8 коп., до 69,17 руб.

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