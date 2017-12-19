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Официальный курс долл. США снизился на 8 коп., евро вырос на 8 коп.
19 декабрь 2017 (15:46)
УрБК, Москва, 19.12.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 декабря 2017 года. Курс долл. США снизился на 8 коп., до 58,61 руб., евро вырос на 8 коп., до 69,17 руб.
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