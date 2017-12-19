УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. В Свердловской области ликвидировано производство поддельного алкоголя из медицинского спирта. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО.Сотрудники ведомства совместно с полицией в ходе проверки помещений на ул. Северная в Камышлове обнаружили три кустарные линии розлива фальсифицированного алкоголя.Изъяты более 28 тыс. бутылок готовой алкогольной продукции различных наименований, 36 тыс. поддельных федеральных специальных марок, а также свыше 12 тыс. литров медицинского спирта производства ООО «Константа-Фарм М», использовавшегося в качестве сырья.