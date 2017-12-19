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В Нарьян-Маре рухнул легкий самолет Ан-2
19 декабрь 2017 (14:20)
В Ненецком автономном округе в Нарьян-Маре при падении легкого самолета Ан-2 погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости».
«При взлете упал самолет Ан-2, погибли два человека, в том числе ребенок», — сообщил источник в экстренных службах.
Всего на борту было 13 пассажиров и двое летчиков. Причины произошедшего уточняются.
«При взлете упал самолет Ан-2, погибли два человека, в том числе ребенок», — сообщил источник в экстренных службах.
Всего на борту было 13 пассажиров и двое летчиков. Причины произошедшего уточняются.
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