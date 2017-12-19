Дайджест

В Нарьян-Маре рухнул легкий самолет Ан-2

В Ненецком автономном округе в Нарьян-Маре при падении легкого самолета Ан-2 погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости».



«При взлете упал самолет Ан-2, погибли два человека, в том числе ребенок», — сообщил источник в экстренных службах.



Всего на борту было 13 пассажиров и двое летчиков. Причины произошедшего уточняются.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: