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В Нарьян-Маре рухнул легкий самолет Ан-2

19 декабрь 2017 (14:20)

В Ненецком автономном округе в Нарьян-Маре при падении легкого самолета Ан-2 погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости».

«При взлете упал самолет Ан-2, погибли два человека, в том числе ребенок», — сообщил источник в экстренных службах.

Всего на борту было 13 пассажиров и двое летчиков. Причины произошедшего уточняются.

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