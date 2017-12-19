Дайджест
Состояние создателя биткоина оценили в 19,4 млрд долл. США
19 декабрь 2017 (14:19)
Биткоин, который в ходе торгов 17 декабря установил рекорд стоимости, мог бы сделать создателя криптовалюты Сатоси Накомото одним из богатейших людей планеты с капиталом в 19,4 млрд долл. США. Об этом пишет Quartz.
В воскресенье криптовалюта установила новый максимум, достигнув 19 771 долларов, свидетельствуют данные CoinDesk. При такой цене Сатоси Накомото, чей криптокапитал оценивается в 980 тыс., мог бы занять 44 строчку в рейтинге богатейших людей по версии Forbes.
Согласно гипотетическому рейтингу, Накомото остается позади основателя Microsoft Билла Гейтса, создателя Facebook Марка Цукерберга, разработчика Google Сергея Брина и вдовы основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс. Однако создатель биткоина уже обгоняет по объему капитала в рейтинге основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова, создателя PayPal и SpaceX Илона Маска и медиамагната Руперта Мердока.
В воскресенье криптовалюта установила новый максимум, достигнув 19 771 долларов, свидетельствуют данные CoinDesk. При такой цене Сатоси Накомото, чей криптокапитал оценивается в 980 тыс., мог бы занять 44 строчку в рейтинге богатейших людей по версии Forbes.
Согласно гипотетическому рейтингу, Накомото остается позади основателя Microsoft Билла Гейтса, создателя Facebook Марка Цукерберга, разработчика Google Сергея Брина и вдовы основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс. Однако создатель биткоина уже обгоняет по объему капитала в рейтинге основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова, создателя PayPal и SpaceX Илона Маска и медиамагната Руперта Мердока.
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