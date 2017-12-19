Дайджест
Павел Дуров объяснил причины сбоя в работе Telegram
19 декабрь 2017 (14:19)
Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров на своей странице в соцсети назвал причины сбоя в работе мессенджера Telegram, который наблюдался вечером понедельника. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
«Из-за невероятного роста [трафика] в последнее время примерно в 17 часов по Гринвичу сообщения доставлялись медленнее обычного. Мы внесли некоторые изменения, завтра все должно быть хорошо», — написал он.
В понедельник пользователи Telegram пожаловались на то, что отправка и получение сообщений либо работала с задержкой, либо не функционирует вовсе. Кроме того, часть юзеров заявила о проблемах с авторизацией. Неполадки коснулись как десктопной, так и мобильной версии сервиса.
«Из-за невероятного роста [трафика] в последнее время примерно в 17 часов по Гринвичу сообщения доставлялись медленнее обычного. Мы внесли некоторые изменения, завтра все должно быть хорошо», — написал он.
В понедельник пользователи Telegram пожаловались на то, что отправка и получение сообщений либо работала с задержкой, либо не функционирует вовсе. Кроме того, часть юзеров заявила о проблемах с авторизацией. Неполадки коснулись как десктопной, так и мобильной версии сервиса.
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