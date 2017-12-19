Дайджест
На станции московского метро погиб пассажир
19 декабрь 2017 (14:19)
На станции «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии московского метро погиб пассажир. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах столицы.
«На станции произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 32-летний москвич оказался на жестком пути. Поезд применил экстренное торможение, но, тем не менее, совершил наезд на потерпевшего», — рассказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Прибывший на место наряд скорой медицинской помощи констатировал смерть потерпевшего с диагонозом «поездная травма, несовместимая с жизнью».
«На станции произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 32-летний москвич оказался на жестком пути. Поезд применил экстренное торможение, но, тем не менее, совершил наезд на потерпевшего», — рассказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Прибывший на место наряд скорой медицинской помощи констатировал смерть потерпевшего с диагонозом «поездная травма, несовместимая с жизнью».
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