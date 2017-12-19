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Трамп подсчитал число жертв несостоявшегося теракта в России

Президент США Дональд Трамп назвал операцию, в результате которой были задержаны готовившие взрыв в Санкт-Петербурге террористы, примером успешного сотрудничества США и России. Об этом сообщает ТАСС.



«Мы попытаемся установить успешное партнерство с другими странами, но таким образом, чтобы защищать наши национальные интересы. В качестве примера можно привести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого он поблагодарил нашу страну за разведданные, которые ЦРУ смогло предоставить для предотвращения масштабной террористической атаки, планировавшейся в Санкт-Петербурге», — заявил американский лидер.



Трамп отметил, что в результате теракта могли погибнуть «тысячи людей».



«Им [российским правоохранителям] удалось задержать этих террористов до нападения, избежать человеческих жертв. И это прекрасно. Это именно так, как это должно работать», — добавил он.

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