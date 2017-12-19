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Группа ЧТПЗ привлекла синдицированный кредит на сумму до 150 млн евро

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. ПАО «ЧТПЗ» привлекло синдицированный кредит на сумму до 150 млн евро (или эквивалента в долл. США). Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Сделка закрыта в формате необеспеченного клубного кредита сроком 4 года.



В качестве уполномоченных ведущих организаторов и кредиторов выступил синдикат международных банков: АО «Райффайзенбанк», АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», АО ЮниКредит Банк, ПАО РОСБАНК, АйСиБиСи Банк (АО), и ООО «Чайнасельхозбанк».



«Кредит структурирован в виде бивалютной кредитной линии и подписан с лимитами в 65 млн евро и 35 млн долл. США. Условиями сделки предусмотрена опция увеличения суммы кредита на дополнительные 10 млн евро и 40 млн долл. США, которые могут быть предоставлены как первоначальными кредиторами, так и новыми участниками, привлеченными в ходе последующей синдикации. Ставка в евро составила EURIBOR +1,9% годовых, в долларах США LIBOR +2,1% годовых. Ценовые параметры в рамках опции увеличения могут отличаться от первоначальных по усмотрению заемщика. Полученные средства будут направлены на рефинансирование текущей корпоративной задолженности», — говорится в сообщении.



Кредитное соглашение подписано по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования по российскому праву. Юридическое сопровождение сделки для заемщика провела компания Dentons. Юридическим консультантом кредиторов выступил московский офис Clifford Chance.



Группа ЧТПЗ выразила благодарность своим стратегическим финансовым партнерам за поддержку компании и эффективное сотрудничество.



«Соглашение подписано на комфортных условиях для всех участников сделки. Договор будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Группы ЧТПЗ, усилит ее позиции на международном рынке синдицированного кредитования и привлечет новых финансовых партнеров. Эта сделка также позволит компании оптимизировать затраты на обслуживание долга», — заявил директор по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.

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