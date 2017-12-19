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Свердловская полиция разыскивает серийного грабителя пунктов микрозаймов
19 декабрь 2017 (13:55)
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. Полиция разыскивает грабителя, совершившего серию налетов на офисы микрофинансовых организаций в Екатеринбурге. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Преступления были совершены в период с конца октября по начало декабря 2017 года на территории Орджоникидзевского, Железнодорожного, Кировского и Ленинского районов.
«Сыщиками уголовного розыска устанавливается личность подозреваемого. Его приметы: мужчина в возрасте 35-40 лет, рост 165-175 см, среднего телосложения, одет в черную куртку, синие джинсы, шапку черного цвета с полосами серого и синего цветов, черные кожаные перчатки», — говорится в сообщении.
Преступления были совершены в период с конца октября по начало декабря 2017 года на территории Орджоникидзевского, Железнодорожного, Кировского и Ленинского районов.
«Сыщиками уголовного розыска устанавливается личность подозреваемого. Его приметы: мужчина в возрасте 35-40 лет, рост 165-175 см, среднего телосложения, одет в черную куртку, синие джинсы, шапку черного цвета с полосами серого и синего цветов, черные кожаные перчатки», — говорится в сообщении.
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