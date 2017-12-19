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Туринский целлюлозно-бумажный завод и его директора оштрафовали за загрязнение реки

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. Прокуратура Туринского района в ЗАОр «Туринский Целлюлозно-бумажный завод» выявила нарушения законодательства об охране окружающей среды при осуществлении сброса сточных вод в реку Тура. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



ЗАОр «Туринский Целлюлозно-бумажный завод» является крупным лесоперерабатывающим предприятием и в силу хозяйственной деятельности осуществляет сброс сточных вод в указанный водный объект.



В ходе надзорных мероприятий, проведенных по обращению местного жителя, установлено, что в нарушение требований действующего законодательства предприятие в сентябре текущего года допустило сброс в р. Тура загрязняющих веществ со сточными водами с превышением установленных нормативов по азоту аммонийному (аммиак), а также лигносульфонату (побочный продукт переработки древесины).



При этом установлено, что у предприятия имелась возможность обеспечить очистку сбрасываемых в реку сточных вод, не допуская превышение установленных нормативов, однако указанные меры ЗАОр «Туринский ЦБЗ» не предприняты.



По данному факту прокуратура района в отношении предприятия и его генерального директора возбудила дело об административном правонарушении по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение». Постановлением департамента Росприроднадзора по УрФО ЗАОр «Туринский Целлюлозно-бумажный завод» и генеральный директор предприятия оштрафованы на 31 тыс. руб. и 3 тыс. руб. соответственно.



Кроме того, прокуратура в адрес ЗАОр «Туринский Целлюлозно-бумажный завод» внесла представление, по результатам рассмотрения которого предприятием приняты меры к дополнительной очистке сбрасываемых сточных вод, эколог привлечен к дисциплинарной ответственности.

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