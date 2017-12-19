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Россияне задолжали 100 млрд рублей по алиментам
19 декабрь 2017 (12:56)
УрБК, Москва, 19.12.2017. Задолженность россиян по выплатам алиментов на детей превышает 100 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление судьи Татьяны Назаренко на пленуме Верховного суда РФ.
«Общая задолженность россиян по выплате алиментов превышает 100 миллиардов рублей», — сказала она.
По данным Верховного суда РФ, взыскание алиментов продолжает оставаться наиболее распространенной категорией дел в сфере семейного законодательства.
«Общая задолженность россиян по выплате алиментов превышает 100 миллиардов рублей», — сказала она.
По данным Верховного суда РФ, взыскание алиментов продолжает оставаться наиболее распространенной категорией дел в сфере семейного законодательства.
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