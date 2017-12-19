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В Екатеринбурге суд вынес приговор группе похитителей цветмета на сумму 12 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор трем участникам группы, похитившим изделия из цветного металла на сумму свыше 12 млн руб.



«Сегодня Орджоникидзевским районным судом Екатеринбурга вынесен обвинительный приговор трем участникам организованной группы, которые обвинялись в мошеннических действиях, связанных с хищением у коммерческих компаний изделий из цветного металла при помощи большегрузных фур на сумму свыше 12 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Мошенниками оказались уроженцы Республики Башкортостан 1983, 1986 и 1987 годов рождения. Все преступления были совершены в марте 2016 года.



Злоумышленники, используя специальные программно-технические средства, незаконно получали доступ к аккаунтам пользователей популярного интернет-сервиса, на котором происходил обмен информацией и оформлялись заявки между участниками рынка автомобильных грузоперевозок.



Подыскивая предложения организаций, нуждающихся в перевозке по стране ценных грузов, мошенники вступали с ними в виртуальный контакт от имени хорошо зарекомендовавших себя солидных фирм, заключали договор, после чего подбирали непосредственных исполнителей — водителей и грузчиков, которых не ставили в известность о противоправном характере предстоящей работы.



Введенные в заблуждение исполнители преступлений забирали со складов дорогостоящие товары, которые затем доставляли своим нанимателям в заранее оговоренные пункты назначения, а те просто похищали их и продавали.



Именно таким образом с территории базы, расположенной в Каменске-Уральском, были похищены 18 т ферросплавов на сумму 1 млн 800 тыс. руб.



В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело, по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».



«Установлено, что лидер группы подозревается в совершении еще семи аналогичных преступлений на территории Ярославской области. Суд признал мужчину виновным, приговорив его к 10 годам лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в сумме 700 тыс. руб. Каждому из двоих его подельников суд назначил наказание виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев, с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в сумме 200 тыс. руб.», — добавила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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