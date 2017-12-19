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Уровень бедности в РФ стал самым высоким за последние шесть лет
19 декабрь 2017 (12:23)
УрБК, Москва, 19.12.2017. В III квартале 2017 года уровень бедности населения в России составил 13,1%. Об этом говорится в исследовании «Мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Уровень бедности стал самым высоким показателем III квартала за последние шесть лет.
«В целом в январе-сентябре текущего года денежные доходы у 13,8% населения были ниже величины прожиточного минимума, что ниже показателей за январь-сентябрь 2015-2016 годов, но выше, чем в 2012-2014 годы. В ноябре этого года треть семей оценивают свое финансовое состояние в целом за последний год как спокойное или хорошее, при этом 21% считают свое финансовое состояние тяжелым или очень тяжелым», — говорится в исследовании.
Уровень бедности стал самым высоким показателем III квартала за последние шесть лет.
«В целом в январе-сентябре текущего года денежные доходы у 13,8% населения были ниже величины прожиточного минимума, что ниже показателей за январь-сентябрь 2015-2016 годов, но выше, чем в 2012-2014 годы. В ноябре этого года треть семей оценивают свое финансовое состояние в целом за последний год как спокойное или хорошее, при этом 21% считают свое финансовое состояние тяжелым или очень тяжелым», — говорится в исследовании.
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