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Кыштымское предприятие РМК установит годовой рекорд по выпуску селена
19 декабрь 2017 (11:54)
УрБК, Челябинск, 19.12.2017. Кыштымский медеэлектролитный завод (входит в Группу «Русская медная компания») в 2017 году установит рекорд по выпуску селена. Объем производства этой продукции достигнет 57 т. Предыдущий рекорд в 48,3 т. селена был поставлен в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба РМК.
Увеличить производство вещества на КМЭЗе удалось благодаря полному переходу предприятия на минеральное сырье «Карабашмеди». Это повлекло за собой увеличение массы чернового селена, который образуется в технологическом процессе. Чтобы перерабатывать возросший объем сырья, инженеры КМЭЗ увеличили производительность печей плавления селена в отделении аффинажа, в результате чего объем его выпуска вырос с 4,8 до 5,7 т. в месяц.
«Селен Кыштымского медеэлектролитного завода востребован на российском рынке. Он находит широкое применение в электронике и стекольной промышленности. Кстати, именно кыштымский селен в 1937 году использовали при производстве рубиновых звезд для башен Московского Кремля, что и придало им насыщенный алый цвет», — говорится в сообщении.
Увеличить производство вещества на КМЭЗе удалось благодаря полному переходу предприятия на минеральное сырье «Карабашмеди». Это повлекло за собой увеличение массы чернового селена, который образуется в технологическом процессе. Чтобы перерабатывать возросший объем сырья, инженеры КМЭЗ увеличили производительность печей плавления селена в отделении аффинажа, в результате чего объем его выпуска вырос с 4,8 до 5,7 т. в месяц.
«Селен Кыштымского медеэлектролитного завода востребован на российском рынке. Он находит широкое применение в электронике и стекольной промышленности. Кстати, именно кыштымский селен в 1937 году использовали при производстве рубиновых звезд для башен Московского Кремля, что и придало им насыщенный алый цвет», — говорится в сообщении.
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