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Индекс промпроизводства Свердловской области в ноябре сократился на 1,3%

19 декабрь 2017 (11:29)

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. Индекс промышленного производства Свердловской области в январе-ноябре 2017 года вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В обрабатывающих производствах показатель увеличился на 4,3%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 8%. В сегменте добычи полезных ископаемых индикатор снизился на 15,5%.

В ноябре 2017 года индекс промпроизводства Свердловской области сократился на 1,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года.

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