Новости дня

Индекс промпроизводства Свердловской области в ноябре сократился на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. Индекс промышленного производства Свердловской области в январе-ноябре 2017 года вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В обрабатывающих производствах показатель увеличился на 4,3%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 8%. В сегменте добычи полезных ископаемых индикатор снизился на 15,5%.



В ноябре 2017 года индекс промпроизводства Свердловской области сократился на 1,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: