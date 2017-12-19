Новости дня

Обвинение просит для экс-начальника отдела полиции в Заречном 8 лет лишения свободы

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. В Белоярском районном суде завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Заречный» Ивана Баланцова, который обвиняется в получении взятки.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, днем 14 сентября 2016 И. Баланцов приехал в офис Екатеринбургского филиала ПАО «ТрансКапиталБанк» и потребовал от управляющего взятку в 600 тыс. руб. за оперативное и полное проведение проверочных мероприятий по его заявлению, поданному в отдел полиции, а также за способствование в дальнейшем передаче материалов в следственный отдел МО МВД России «Заречный» для возбуждения уголовного дела.



На следующий день И. Баланцов по телефону пригрозил управляющему, что не будет проводить проверку, пока не получит деньги. 22 сентября 2016 года И. Баланцов передал управляющему банка ключи от своего служебного автомобиля, чтобы тот оставил в нем деньги. Управляющий банка оставил в машине И. Баланцова 100 тыс. руб.



Помимо этого, он уличен также в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Так, полицейский в начале 2016 года изъял документацию ООО «ЭкоСтрой» и незаконно хранил ее в своем кабинете. В результате деятельность компании была приостановлена более чем на полгода.



«Несмотря на неоднократные заявления директора ООО «ЭкоСтрой», поданные им в марте и апреле 2016 года с просьбой вернуть изъятые финансовые, бухгалтерские и иные документы, начальник ОЭБиПК МО МВД России «Заречный» Баланцов отказывал в их возврате, мотивируя, что они направлены на экспертизу, хотя экспертиза не назначалась», — комментирую в пресс-службе прокуратуры.



В отношении Баланцова возбудили уголовные дела по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в крупном размере», части 1 статьи 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности». Прокуратура требует лишить его свободы на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, оштрафовать на 18 млн руб., запретить занимать руководящие должности в правоохранительных органах на два года.



«Должностное лицо, о котором идет речь, было уволено из органов по отрицательным мотивам. По данному факту изобличившими его сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области проведена служебная проверка, по итогам которой непосредственный руководитель обвиняемого за слабую профилактическую работу с личным составом привлечен к строгой дисциплинарной ответственности — ему объявлен выговор. Кроме того, нечистый на руку фигурант дела еще до оглашения приговора был взят под стражу», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Оглашение приговора назначено на 15.00 26 декабря 2017 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: