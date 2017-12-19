Новости дня

Власти Екатеринбурга заявили о ликвидации пожара на свалке по улице Черняховского

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. Пожар на несанкционированной свалке в Екатеринбурге на ул. Черняховского ликвидирован. Огонь был потушен 18 декабря в 18.00, сообщает официальный сайт Чкаловского района.



«Спасатели МЧС продолжают контролировать ситуацию на Химмаше. Спецтехника производит засыпку возможных очагов тления вывозимым из города снегом. На объекте ежедневно дежурит 5-6 пожарных машин, ежечасно подвоз снега выполняют 20 самосвалов со всего города», — говорится в сообщении.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в ликвидации пожара были задействованы 11 единиц спецтехники, 23 человека.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: