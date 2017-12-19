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Власти Екатеринбурга заявили о ликвидации пожара на свалке по улице Черняховского
19 декабрь 2017 (10:00)
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. Пожар на несанкционированной свалке в Екатеринбурге на ул. Черняховского ликвидирован. Огонь был потушен 18 декабря в 18.00, сообщает официальный сайт Чкаловского района.
«Спасатели МЧС продолжают контролировать ситуацию на Химмаше. Спецтехника производит засыпку возможных очагов тления вывозимым из города снегом. На объекте ежедневно дежурит 5-6 пожарных машин, ежечасно подвоз снега выполняют 20 самосвалов со всего города», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в ликвидации пожара были задействованы 11 единиц спецтехники, 23 человека.
«Спасатели МЧС продолжают контролировать ситуацию на Химмаше. Спецтехника производит засыпку возможных очагов тления вывозимым из города снегом. На объекте ежедневно дежурит 5-6 пожарных машин, ежечасно подвоз снега выполняют 20 самосвалов со всего города», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в ликвидации пожара были задействованы 11 единиц спецтехники, 23 человека.
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