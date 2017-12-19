Новости дня
Суд рассмотрит иск о банкротстве Каменск-Уральского хлебокомбината
19 декабрь 2017 (09:41)
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 15 декабря 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Аспект-инвест», сумма исковых требований составляет 35 млн 782 тыс. руб.
Напомним, ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» ведет свою историю с 1941 года. В настоящее время входит в ООО «Агропромышленная компания «Корпорация «Уральский хлеб». Основным видом деятельности является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.
Соответствующий документ поступил в суд 15 декабря 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Аспект-инвест», сумма исковых требований составляет 35 млн 782 тыс. руб.
Напомним, ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» ведет свою историю с 1941 года. В настоящее время входит в ООО «Агропромышленная компания «Корпорация «Уральский хлеб». Основным видом деятельности является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд рассмотрит иск о банкротстве Верхнетуринского машиностроительного завода
- Суд рассмотрит иск о банкротстве Верхнетуринского машиностроительного завода
- Суд рассмотрит иск о банкротстве Верхнетуринского машиностроительного завода
- Суд рассмотрит иск о банкротстве Каменск-Уральского хлебокомбината
- Новоуральский хлебокомбинат вновь требуют признать банкротом
Loading...