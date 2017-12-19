Новости дня

Суд рассмотрит иск о банкротстве Каменск-Уральского хлебокомбината

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 15 декабря 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Аспект-инвест», сумма исковых требований составляет 35 млн 782 тыс. руб.



Напомним, ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» ведет свою историю с 1941 года. В настоящее время входит в ООО «Агропромышленная компания «Корпорация «Уральский хлеб». Основным видом деятельности является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: