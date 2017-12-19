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На «Карабашмеди» установили новый сгуститель хвостов флотации
19 декабрь 2017 (09:23)
УрБК, Челябинск, 19.12.2017. На обогатительной фабрике «Карабашмеди» (входит в Группу «Русская медная компания») установили новое оборудование диаметром 24 метра для сгущения хвостов флотации. Об этом сообщает пресс-служба РМК.
Переход на современное оборудование большего диаметра позволит увеличить производительность и эффективность выпуска медного концентрата, а также повысит экологическую безопасность предприятия.
Сгущение материала до требуемой плотности необходимо для его стабильной подачи в отделение обезвоживания и получения готовой продукции обогатительной фабрики — медного концентрата и строительных песков.
«Кроме того, в рамках программы технического развития в дробильном отделении обогатительной фабрики установлено пять новых аспирационных систем, которые позволили более эффективно улавливать пыль в помещении. В первом полугодии 2018 года планируется ввести в эксплуатацию новые пластинчатые питатели для конвейера. Они обеспечат более стабильную подачу сырья в существующую технологию дробильного отделения», — говорится в сообщении.
Переход на современное оборудование большего диаметра позволит увеличить производительность и эффективность выпуска медного концентрата, а также повысит экологическую безопасность предприятия.
Сгущение материала до требуемой плотности необходимо для его стабильной подачи в отделение обезвоживания и получения готовой продукции обогатительной фабрики — медного концентрата и строительных песков.
«Кроме того, в рамках программы технического развития в дробильном отделении обогатительной фабрики установлено пять новых аспирационных систем, которые позволили более эффективно улавливать пыль в помещении. В первом полугодии 2018 года планируется ввести в эксплуатацию новые пластинчатые питатели для конвейера. Они обеспечат более стабильную подачу сырья в существующую технологию дробильного отделения», — говорится в сообщении.
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