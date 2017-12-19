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Перед новогодними праздниками спрос на микрозаймы в России может вырасти на 30%

УрБК, Москва, 19.12.2017. Количество микрозаймов в России, выданных в период с 14 по 30 декабря, может вырасти на 30% (до 2,8 млн займов). Об этом говорится в исследовании компании «Домашние деньги».



Чаще всего перед Новым годом клиенты берут займы для того, чтобы сделать подарки себе и своим близким — 20% от общего объема «предновогодних» заявок.



Согласно опросу заемщиков МФО, которые планируют оформить заявку, 45% от одобренной суммы они собираются потратить на подарки, еще 40% — на новогодний стол, порядка 15% — на развлечения в период каникул (кино, театр, рестораны и кафе).



Говоря о подарках, наиболее популярными по-прежнему остаются косметика и парфюм — около 35% заемщиков выберут именно этот подарок для своих близких, 25% подарят смартфон, около 15% — мелкую бытовую технику (чайник, кофемашина, утюг, фен, ноутбук), 12% респондентов будут дарить одежду или обувь (из них порядка 40% — шубу из недорогих мехов), 8% — ювелирные изделия или часы, 5% назвали другие подарки (среди которых встречались животные, растения, билеты в театр, книги, спортивные товары (коньки, лыжи).

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