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Аркадий Чернецкий призвал администрацию Екатеринбурга и ГИБДД найти компромисс по поводу «выделенок»
18 декабрь 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. Бывший мэр Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий призвал искать компромиссные решения при разрешении спора о приоритете в движении легковых автомобилей и общественного транспорта в уральской столице.
Рассуждая о транспортной реформе в Екатеринбурге, сенатор привел в пример Москву, где приоритет отдан общественному транспорту. Вместе с тем А. Чернецкий указал на то, что Екатеринбург располагает меньшими возможностями для внедрения выделенных полос для автобусов и троллейбусов.
«У нас не все дороги способны для приема общественной полосы. Где-то должно быть техническое решение, где-то должно быть компромиссное. Под техническим я имею в виду вопрос развязок. А компромиссное решение — это просто временное, что глобально не ущемляет интересы. Когда из четырех полос оставляют одну — это ненормальная ситуация. Здесь должны быть определенные компромиссы, которые следует рассмотреть на экспертном совете. Должна быть составлена определенная программа, где нужно поставить вопрос о том, когда и где будут ликвидированы узкие места», — сказал А. Чернецкий.
Ранее ГИБДД через суд добилась ликвидации выделенных полос на улицах Малышева, Розы Люксембург в Екатеринбурге из-за создания аварийноопасной ситуации для автомобилистов.
Рассуждая о транспортной реформе в Екатеринбурге, сенатор привел в пример Москву, где приоритет отдан общественному транспорту. Вместе с тем А. Чернецкий указал на то, что Екатеринбург располагает меньшими возможностями для внедрения выделенных полос для автобусов и троллейбусов.
«У нас не все дороги способны для приема общественной полосы. Где-то должно быть техническое решение, где-то должно быть компромиссное. Под техническим я имею в виду вопрос развязок. А компромиссное решение — это просто временное, что глобально не ущемляет интересы. Когда из четырех полос оставляют одну — это ненормальная ситуация. Здесь должны быть определенные компромиссы, которые следует рассмотреть на экспертном совете. Должна быть составлена определенная программа, где нужно поставить вопрос о том, когда и где будут ликвидированы узкие места», — сказал А. Чернецкий.
Ранее ГИБДД через суд добилась ликвидации выделенных полос на улицах Малышева, Розы Люксембург в Екатеринбурге из-за создания аварийноопасной ситуации для автомобилистов.
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