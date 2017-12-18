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МЧС предупредило об аномально холодной погоде на юге Челябинской области
18 декабрь 2017 (17:50)
УрБК, Челябинск, 18.12.2017. По данным Челябинского гидрометцентра, 19-20 декабря в южных районах Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха более чем на 7ºС ниже климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
«19-20 декабря сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, количества дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует гражданам в сильные морозы лишний раз не выходить из дома, тепло одеваться, воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте, в случае необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание необходимо обратить на противопожарное состояние печей и обогревателей. В случае опасности нужно обращаться в пожарно-спасательные подразделения по телефону «101».
«19-20 декабря сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, количества дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует гражданам в сильные морозы лишний раз не выходить из дома, тепло одеваться, воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте, в случае необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание необходимо обратить на противопожарное состояние печей и обогревателей. В случае опасности нужно обращаться в пожарно-спасательные подразделения по телефону «101».
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