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МЧС предупредило об аномально холодной погоде на юге Челябинской области

УрБК, Челябинск, 18.12.2017. По данным Челябинского гидрометцентра, 19-20 декабря в южных районах Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха более чем на 7ºС ниже климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.



«19-20 декабря сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, количества дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.



Ведомство рекомендует гражданам в сильные морозы лишний раз не выходить из дома, тепло одеваться, воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте, в случае необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.



Особое внимание необходимо обратить на противопожарное состояние печей и обогревателей. В случае опасности нужно обращаться в пожарно-спасательные подразделения по телефону «101».

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