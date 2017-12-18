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Строительные СРО потеряли более 35 млрд рублей в проблемных банках

УрБК, Москва, 18.12.2017. Строительные саморегулируемые организации (СРО) в России потеряли более 35 млрд руб. в проблемных банках. Об этом сообщал глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Андрей Молчанов, передает РИА «Недвижимость».



По его словам, на сегодняшний день объем средств компенсационных фондов, размещенных на специальных счетах СРО, составляет 66,5 млрд руб., тогда как в ноябре прошлого года аналогичный показатель был равен 37 млрд руб.



«Мы начинали 2017 год со 110 саморегулируемых организаций, которые разместили средства компенсационных фондов в полном объеме. Теперь их 154. Это хороший показатель. Но повода для большой радости у нас с вами нет. Ведь безвозвратно потеряны средства строителей в размере более 35 млрд руб., И 90 СРО по прежнему находятся в зоне риска», — заявил А. Молчанов.

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