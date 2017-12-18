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Сын Муаммара Каддафи намерен возглавить Ливию
18 декабрь 2017 (17:39)
Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи рассматривает возможность своего участия в выборах президента страны. Об этом сообщает газета Egypt Today со ссылкой на Басема аль-Хашими ас-Соуля, главу племени и представителя семьи Каддафи.
По его словам, Сейф аль-Ислам Каддафи «будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах». Голосование может состояться в середине 2018 года.
Ас-Соуль отметил, что сын бывшего лидера Джамахирии подготовил свою программу, которую намерен в ближайшее время обнародовать. В ней, в частности, сообщается о надежде на помощь Ливии со стороны ООН.
В начале июня вооруженная группировка «Абу Бакр ас-Сиддик» сообщила, что выпустила Сейфа аль-Ислама на свободу. Она захватила его почти шесть лет назад и удерживала все это время. После адвокат семьи заявил, что сын бывшего ливийского президента занялся политической деятельностью на территории страны.
По его словам, Сейф аль-Ислам Каддафи «будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах». Голосование может состояться в середине 2018 года.
Ас-Соуль отметил, что сын бывшего лидера Джамахирии подготовил свою программу, которую намерен в ближайшее время обнародовать. В ней, в частности, сообщается о надежде на помощь Ливии со стороны ООН.
В начале июня вооруженная группировка «Абу Бакр ас-Сиддик» сообщила, что выпустила Сейфа аль-Ислама на свободу. Она захватила его почти шесть лет назад и удерживала все это время. После адвокат семьи заявил, что сын бывшего ливийского президента занялся политической деятельностью на территории страны.
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