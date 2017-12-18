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Во время шторма на Филиппинах погибли 30 человек
18 декабрь 2017 (17:39)
В результате оползней и наводнений на Филиппинах, вызванных сильным штормом, погибли 27 человек. Об этом сообщает Philippine News Agency.
Как сообщается, наводнения поломали мосты, оставив несколько городов изолированными.
Также известно о 24-х пропавших без вести. Тысячи людей были вынуждены покинуть дома из-за последствий стихийного бедствия.
Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Чили погибли пять человек.
Как сообщается, наводнения поломали мосты, оставив несколько городов изолированными.
Также известно о 24-х пропавших без вести. Тысячи людей были вынуждены покинуть дома из-за последствий стихийного бедствия.
Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Чили погибли пять человек.
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