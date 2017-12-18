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Во время шторма на Филиппинах погибли 30 человек

В результате оползней и наводнений на Филиппинах, вызванных сильным штормом, погибли 27 человек. Об этом сообщает Philippine News Agency.



Как сообщается, наводнения поломали мосты, оставив несколько городов изолированными.



Также известно о 24-х пропавших без вести. Тысячи людей были вынуждены покинуть дома из-за последствий стихийного бедствия.



Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Чили погибли пять человек.

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