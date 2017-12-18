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Израиль атаковал тренировочный лагерь ХАМАС

18 декабрь 2017 (17:34)

Самолет израильских ВВС нанес авиаудар по тренировочному лагерю движения ХАМАС. Об этом сообщается в соцсети армии Израиля, передает портал «Газета.ру».

«В ответ на ракеты, запущенные по южной части Израиля, авиация Израиля нанесла удар по по тренировочному лагерю ХАМАС на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.

Ранее армия Израиля сообщила о ракетном обстреле территории страны со стороны сектора Газа.

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