Дайджест
Израиль атаковал тренировочный лагерь ХАМАС
18 декабрь 2017 (17:34)
Самолет израильских ВВС нанес авиаудар по тренировочному лагерю движения ХАМАС. Об этом сообщается в соцсети армии Израиля, передает портал «Газета.ру».
«В ответ на ракеты, запущенные по южной части Израиля, авиация Израиля нанесла удар по по тренировочному лагерю ХАМАС на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.
Ранее армия Израиля сообщила о ракетном обстреле территории страны со стороны сектора Газа.
«В ответ на ракеты, запущенные по южной части Израиля, авиация Израиля нанесла удар по по тренировочному лагерю ХАМАС на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.
Ранее армия Израиля сообщила о ракетном обстреле территории страны со стороны сектора Газа.
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